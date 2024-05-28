Зурабішвілі ініцюювала проведення референдуму у Грузії

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі закликала громадян зібрати підписи для проведення референдуму стосовно закону про «іноагентів» після того, як провладна парламентська більшість подолала її вето.

Заяву Зурабішвілі цитує портал SOVA.news.

Заначимо, що президент країни має право оголосити референдум за поданням парлементу або на вимогу громадян при наявності 200 тисяч підписів.

Європейська комісія висловила «глибокий жаль» через остаточне ухвалення парламентом Грузії законом про «іноагентів». Про це йдеться в заяві виконавчого органу ЄС у вівторок, 28 травня.

Єврокомісія повторила позицію Європейського Союзу, згідно з якою ухвалений у Грузії закон «суперечить основним принципам і цінностям ЄС», а його ухвалення передбачає відступ від трьох із дев’яти євроінтеграційних рекомендацій для Тбілісі.

«Закликаємо грузинську владу змінити цю тенденцію і твердо повернутися на шлях до ЄС. Для зміни динаміки ще є час, але для цього необхідна тверда прихильність з боку керівництва країни», — йдеться в заяві.

Євросоюз і держави-члени «розглядають усі варіанти реагування на ці події», а також підтвердили підтримку грузинського народу та його прагнення до європейського майбутнього.

Нагадаємо, сьогодні парламент Грузії подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон про «іноагентів», він має набути чинності на початку червня.

Законопроєкт про прозорість іноземного впливу є аналогом російського закону про «іноагентів», що використовується для придушення критиків Кремля.

З квітня у Грузії відбуваються акції протесту проти цього законопроєкту. Учасники акцій заявляють, що не допустять змін проєвропейського курсу країни.

Тим часом прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе цинічно заявив, що Грузія планує стати членом ЄС до 2030 року разом з Південною Осетією та Абхазією, які сьогодні перебувають під російською окупацією.