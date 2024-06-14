ЗСУ звільнили території, які напередодні захопили окупанти

У четвер, 13 червня, з посиланням на лейтенанта Збройних сил України з позивним Алекс, який веде популярний Телеграм-канал «Офіцер», ми повідомляли, що бійці 46-ої аеромобільної бригади ЗСУ знищили велику штурмову бронетанкову колону російських окупантів в районі села Георгіївка Донецької області.

В п’ятницю про це розповіла служба зв’язків з громадськістю самої бригади, оприлюднивши у своєму «Фейсбуку» і «Телеграмі» відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотним літальним апаратом.

В коментарі вказано, що це був рекордний ворожий штурм, який прийшовся на підрозділ – в ньому брали участь 28 одиниць бронетехніки загарбників. На протитанкових мінах, під ударами артилерії, дронів-камікадзе і протитанкових ракетних комплексів тринадцять з них було знищено.

При цьому ворог також втратив двадцять загарбників ліквідованими та 38 пораненими…

Але ми хотіли звернути увагу на інше. Ще Алекс і новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» написали, що попри втрати агресор дещо просунувся у Георгіївці.

І ось о 15:48 блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер», пишучи про ці події, зробив важливе уточнення:

«…Під тиском орків довелося зробити оперативний відкат, який зберіг життя усім нашим бійцям. Вже сьогодні всі втрачені позиції було повернуто під контроль Сил оборони».