ЗСУ знищили загін «Шторм Z» на Куп’янському напрямку

Бійці 77-ої окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ за останні дві доби відбили декілька штурмів російських окупантів на одній з ділянок фронту на Куп’янсько-Лиманському напрямку (взагалі-то це два сусідніх напрямки).

При цьому наші захисники знищили танк і два колісних бронетранспортери загарбників, ліквідували близько взводу інтервентів зі «Шторм Z», стільки ж поранили та взяли в полон одного окупанта.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» о 18:32 повідомив блогер і фронтовий лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.