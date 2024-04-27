ЗСУ знищили загін «Шторм Z» на Куп’янському напрямку
Бійці 77-ої окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ за останні дві доби відбили декілька штурмів російських окупантів на одній з ділянок фронту на Куп’янсько-Лиманському напрямку (взагалі-то це два сусідніх напрямки).
При цьому наші захисники знищили танк і два колісних бронетранспортери загарбників, ліквідували близько взводу інтервентів зі «Шторм Z», стільки ж поранили та взяли в полон одного окупанта.
Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» о 18:32 повідомив блогер і фронтовий лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.
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