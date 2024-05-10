 

ЗСУ знищили взвод російських танків Т-90 «Прорив»

  1. 10.05.2024
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Одразу три сучасні російські танки (танковий взвод) Т-90 «Прорив», які доставляли десант і прикривали ворожих штурмовиків, знищили бійці 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України в районі окупованого села Соловйове на Авдіївському напрямку.

Про це сьогодні у своєму Телеграм-каналі повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», докладно описавши хід бою і виклавши досить велике відповідне відео.

Потрібно віддати належне Т-90 – справді непогані і грізні машини. Два танки витримали по декілька прямих артилерійських влучань і ударів дронів-камікадзе, але тільки один з них зупинився, знищений чи виведений з ладу. Другий, маючи значні ушкодження, почав відступати.

Екіпаж третього танку відверто «сачкував» — їхав на штурм останнім, а коли біля нього почали рватися снаряди, розвернувся назад, будучи неушкодженим. Однак обидва Т-90 відійти не встигли – їх догнали ще по кілька баражуючих боєприпасів.

Паралельно з полюванням на танки тривала смертельна «м’ясрубка» ближнього піхотного бою під інтенсивним артилерійським вогнем обох сторін…

В підсумку з коментаря «DeepState» зрозуміло, що ворожий десант зумів закріпитися на нових позиціях: «За піхотою продовжили візуальне спостереження, але довго вона там не живе».

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