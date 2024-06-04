ЗСУ знищили ворожий десант, який намагався форсувати Дніпро

Російські окупанти сьогодні намагалися форсувати Дніпро (вірогідно, в Херсонській області), однак ворожі десантники були знищені артилерійськими касетними снарядами та скидами гранат з безпілотних літальних апаратів.

Про це о 14:29 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман):

«Орки активізувались, намагались навіть форсувати Дніпро, але пацани їх перебили касетами та скидами. Попри геноцид, ворожа арта активізувалась, ведуть вогонь по точкам здебільшого двома стволами. Наші дрони-камікадзе відпрацьовують добре, проте орки щось планують, схоже на підготовку до потужних накатів на наш плацдарм».

Теоретично не можна виключати, що ворог спробує форсувати Дніпро і в Запорізькій області, де заростає лісом колишнє Каховське водосховище. Однак наші плацдарми на лівому березі є лише на Херсонщині.