 

ЗСУ знищили ворожий десант, який намагався форсувати Дніпро

  1. 04.06.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти сьогодні намагалися форсувати Дніпро (вірогідно, в Херсонській області), однак ворожі десантники були знищені артилерійськими касетними снарядами та скидами гранат з безпілотних літальних апаратів.

Про це о 14:29 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман):

«Орки активізувались, намагались навіть форсувати Дніпро, але пацани їх перебили касетами та скидами. Попри геноцид, ворожа арта активізувалась, ведуть вогонь по точкам здебільшого двома стволами. Наші дрони-камікадзе відпрацьовують добре, проте орки щось планують, схоже на підготовку до потужних накатів на наш плацдарм».

Теоретично не можна виключати, що ворог спробує форсувати Дніпро і в Запорізькій області, де заростає лісом колишнє Каховське водосховище. Однак наші плацдарми на лівому березі є лише на Херсонщині.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Определились четыре финалиста национального отбора на Евровидение: видео

12.02.2017 - 01:27
Во втором полуфинале национального отбора на Евровидение-2017 победили исполнители Illaria и Rozhden. От жюри наибольшее количество баллов получил исполнитель Rozhden, наименьшее – indie-группа Letay. Зрители больше всего голосов отдали за Illaria. ...
читать

Группа «Ленинград» отметилась бездарной песней «Начинаем отмечать»: видео

24.12.2016
В сети выложили видеоклип группы ...
читать

Появилось видео смертельного падения руфера с моста в Киеве

04.06.2017
В последнее время в моде ...
читать

Извержение вулкана на Гавайях уничтожает деревья, дома и дороги: новые фото

08.05.2018
Вулкан Килауэа на Гавайях продолжает ...
читать