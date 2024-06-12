 

ЗСУ знищили велику штурмову групу окупантів в Кремінському лісі

  1. 12.06.2024
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Бійці Сил оборони знищили велику штурмову піхотну групу російських загарбників південніше окупованого села Кузьмине в Серебрянському лісництві (Кремінському лісі) Луганської області (Лиманський або Кремінський напрямок).

Про це о 18:28 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

За його даними, наші захисники ліквідували більше двадцяти інтервентів, ще більше загарбників були поранені: «Буде багато пачок пельменів, з голоду родичі росіян в тилу не помруть».

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