 

ЗСУ знищили великий загін окупантів біля Тоненького

  1. 19.04.2024
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Бійці Сил оборони знищили велику добре оснащену і гарно підготовлену штурмову піхотну групу російських окупантів чисельністю в тридцять чоловік (великий взвод) в районі окупованого села Тоненьке на Авдіївському напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» сьогодні о 14:17 повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Сама подія сталася вчора. Атаці передував інтенсивний шквальний артилерійський вогонь інтервентів. Ворожих штурмовиків наші захисники знищили у ближньому бою за підтримки дронів-камікадзе та артилерійського вогню.

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