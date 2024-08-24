 

ЗСУ знищили великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ

  1. 24.08.2024
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Минулої ночі внаслідок повітряного удару сталася сильна пожежа з послідуючою детонацією на великому складі боєприпасів російських окупантів біля міста Острогозьк на заході Воронезької області РФ (113 кілометрів до найближчої контрольованої Україною ділянки державного кордону).

Про це з посиланням на численні повідомлення місцевих жителів, які виклали в соціальні мережі багато відповідних відео, повідомляють російські та українські засоби масової інформації.

Тамтешній губернатор Олександр Гусєв визнав «пожежу, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об’єктів». З його слів, це спровокували уламки українських ударних безпілотних літальних апаратів, збитих протиповітряною обороною. Руйнувань цивільних будівель немає, але начебто поранено одного місцевого жителя.

А ось новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» назвав іншу версію: «Заявляється, як влучання ракети Р-360 «Нептун» у російський склад боєприпасів біля села Нова Мельниця Воронезької області (південніше Острогозька)».

Відомо, що в Острогозьку розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони РФ.

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