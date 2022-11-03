 

ЗСУ знищили ударні сили елітної бригади ЗС РФ

  1. 03.11.2022
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За два дні штурму Павлівки під Вугледаром Донецької області 155-а бригада морської піхоти тихоокеанського флоту фашистської Росії має більше «двохсотих», ніж в неї було в першій Чеченські війні.

Про це повідомляють рашистські пропагандисти. Головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов стверджує, що за обидві чеченські війни 155-а бригада втратила 63 чоловіка загиблими, тоді як за тиждень боїв під Павлівкою вже більше.

Віталій Назаренко в коментарі вказує, що наші захисники відійшли з Павлівки. На що Юрій Бутусов відповів: «Там рельєф (місцевості) такий, що і противник захопити не зможе. Відходять та заходять».

Місцеві мешканці в соціальних мережах також пишуть, що сьогодні ввечері по селу бігають загарбники…

Командир терористів ДНР Олександр Ходаковський, чий загін також зараз штурмує Павлівку і несе там втрати, відверто вказує, що цей наступ був передчасний і погано підготовлений. 

Адже артилерія Збройних сил України з висот біля сусіднього Вугледара чудово прострілює підступи до Павлівки. Оскільки дощі зробили з землі багнюку, ворожа бронетехніка пересувається дуже повільно, що робить її легкою здобиччю артилерії.

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