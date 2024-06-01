ЗСУ знищили три танки окупантів на Покровському напрямку

Бійці Сил оборони минулої доби знищили три танки і дві бойові броньовані машини з десантом російських окупантів, які атакували наші позиції на Покровському (раніше офіційно Авдіївському) напрямку. Ще один танк і дві ББМ інтервентів були пошкоджені нашими захисниками.

Про це в оперативній інформації за перші 22 з половиною години останнього дня травня, розміщеній на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

За вказаний час на цій ділянці фронту втрати загарбників в живій силі ліквідованими і пораненими склали майже двісті чоловік (дві роти).

Також були знищені ворожі гармата і міномет, ще шість артилерійських систем і два автомобілі були виведені з ладу.