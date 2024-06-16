ЗСУ знищили техніку окупантів, яка будувала фортифікації на Харківщині

Як відомо, у прикордонні на півночі Харківської області російські окупанти захопили дві сусідні території України: в напрямку Липців (шириною п’ятнадцять і в глибину до восьми кілометрів) і в районі Вовчанська (20 на 6 км).

Попри не таке вже й глибоке просування агресор одразу почав будувати фортифікаційні споруди у своєму ближньому тилу на українській землі – в зоні досяжності нашої артилерії та дронів-камікадзе.

Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» оприлюднив фотографію, зроблену безпілотним літальним апаратом, на якій показана лісосмуга в чотирьох кілометрах від лінії бойового зіткнення.

Біля неї стоять три розбитих одиниці спеціальної техніки загарбників, які намагалися тут викопати траншеї, але були знищені нашими захисниками ночами з 9 на 10 червня, з 12 на 13 та з 13 на 14.

«Виїжджають тільки вночі в певні години, але продовжують копати», — коментує «DeepState». Зрозуміло, що для профілактики цього потрібно весь час моніторити місцевість та мати можливості для прицільних ударів, що навряд чи реально.

Для порівняння, агресор після захоплення Авдіївки пройшов широким фронтом на захід на Покровському напрямку вглиб вже п’ятнадцять км (а разом з Авдіївкою усі двадцять), але досі не зустрів на своєму шляху надійних завчасно підготовлених фортифікаційних укріплень…