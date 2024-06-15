 

ЗСУ знищили танковий взвод росіян на Покровському напрямку

  1. 15.06.2024
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За перші 22 години чотирнадцятого червня на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку бійці Сил оборони знищили танк і п’ять бойових броньованих машин російських окупантів. Ще два танки і п’ять ББМ були пошкоджені. Разом ворог втратив танковий взвод і роту ББМ.

Також наші захисники знищили три артилерійські системи і вісім автомобілів загарбників. Ще дві машини і три гармати інтервентів були пошкоджені.

Про це в оперативній інформації станом на 22:00 минулої доби, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, розповіла пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

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