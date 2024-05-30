ЗСУ знищили танк і шість ББМ окупантів на Покровському напрямку

Бійці Сил оборони минулої доби знищили танк, шість бойових броньованих машин різних типів, два автомобілі і станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів, які штурмували наші позиції на Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку.

Про це в оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр генерального штабу Збройних сил України:

«Покровський напрямок залишається найгарячішим… Окупанти намагаються прорвати нашу оборону за підтримки ударних гелікоптерів «Ка-52» і скидів авіабомб з літаків… Найактивніше російські терористи б’ють у район Євгенівки. Наші воїни зміцнюють оборонні рубежі, завдають ворогу втрат».