 

ЗСУ знищили танк і шість ББМ окупантів на Покровському напрямку

  1. 30.05.2024
  2. Рубрика:

Бійці Сил оборони минулої доби знищили танк, шість бойових броньованих машин різних типів, два автомобілі і станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів, які штурмували наші позиції на Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку.

Про це в оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр генерального штабу Збройних сил України:

«Покровський напрямок залишається найгарячішим… Окупанти намагаються прорвати нашу оборону за підтримки ударних гелікоптерів «Ка-52» і скидів авіабомб з літаків… Найактивніше російські терористи б’ють у район Євгенівки. Наші воїни зміцнюють оборонні рубежі, завдають ворогу втрат».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

«Шахтер» разгромил «Олимпик»: видео голов

15.04.2017 - 20:02
После неожиданного поражения одесскому «Черноморцу» донецкий «Шахтер» сполна отыгрался на своих бывших земляках из «Олимпика». Крупная победа 4:0 позволила горнякам вновь установить отрыв от киевского «Динамо» в 11 очков. Напомним, ...
читать

В центре Стокгольма прогремел взрыв (видео) (фото)

26.01.2016
По информации шведского издания Expressen, ...
читать

На Филиппинах бои привели к гибели сотни человек и эвакуации 200-тысячного города: видео

29.05.2017
На острове Минданао, что на ...
читать

Зеленский ответил на запрет «Сватов» гениальным видео о наперстках

30.11.2017
Владимр Зеленский записал уже третье ...
читать