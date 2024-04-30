ЗСУ знищили штурмову групу окупантів, які прорвалися у Роботине

Вчора штурмова бронегрупа російських окупантів прорвалася у звільнене минулого літа село Роботине Запорізької області (тоді Мелітопольський, а тепер Оріхівський напрямок) та підняли свій прапор над його руїнами.

Однак у послідуючі години наші захисники знищили частину інтервентів та їх ганчірку, а решта відступила. Але «заруба» триває вже сьогодні – ворог продовжує штурмові дії.

Про це повідомили блогери і бійці Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) та Алекс у своїх Телеграм-каналах — відповідно, «Говорять Снайпер» і «Офіцер». Зокрема, останній серед іншого написав:

«Там суцільні руїни, в яких просто неможливо закріпитись, от і вчора вони отримали на горіхи і відкотились. Зараз намагаються знову».