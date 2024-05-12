ЗСУ знищили штурмову бронегрупу окупантів на Лиманському напрямку

Російські окупанти відновили масштабні наступальні дії на позиції Сил оборони в районі вільних сіл Терни і Ямполівка на Лиманському (Кремінському) напрямку: «Багато, як тарганів, лізуть по всім флангам».

Про це сьогодні о 7:35 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» розповів блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Він відзначив, що на той момент нашими захисниками вже були знищені кілька одиниць техніки та значна кількість піхоти агресора: «У нас є всі шанси втриматися, по оркам працює все».