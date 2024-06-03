ЗСУ знищили штурмову бронегрупу окупантів біля Часового Яру

Бійці Сил оборони знищили штурмову групу російських окупантів з десантом на бойовій машині піхоти і багатоцільовому тягачу легко броньованому, які штурмували наші позиції в районі вільного села Калинівка північніше нескореного містечка Часів Яр на Краматорському напрямку.

Про це розповів блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман). У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» він написав:

«Поблизу Калинівки на Бахмутському напрямку добре дали на горіхи оркам: було знищено штурмову групу ворожої піхоти, БТЛБ та БМП, які намагалися прорватися за лінію бойового зіткнення. Злагоджена робота артилерії, піхоти та ударних безпілотних літальних апаратів принесли гарний результат».