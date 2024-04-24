ЗСУ знищили штурмовий загін росіян на Бахмутському напрямку

Бійці п’ятої окремої Київської штурмової бригади Збройних сил України знищили штурмову піхотну групу російських окупантів на східному напрямку. Про це вони розповіли, виклавши в інтернет відповідне відео.

Ролик змонтовано з кадрів, відзнятих безпілотним літальним апаратом, оператор якого добивав влучними скидами осколкових гранат інтервентів, які лежали на землі…

З попередніх новин відомо, що 5-та бригада воює на Бахмутському напрямку. Пресцентр Генерального штабу ЗСУ про дану ділянку фронту у ранішньому зведенні за минулу добу зазначив наступне:

«Нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Новий (мікрорайон Часового Яру), Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення».