 

ЗСУ знищили штурмовий загін росіян на Бахмутському напрямку

  1. 24.04.2024
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Бійці п’ятої окремої Київської штурмової бригади Збройних сил України знищили штурмову піхотну групу російських окупантів на східному напрямку. Про це вони розповіли, виклавши в інтернет відповідне відео.

Ролик змонтовано з кадрів, відзнятих безпілотним літальним апаратом, оператор якого добивав влучними скидами осколкових гранат інтервентів, які лежали на землі…

З попередніх новин відомо, що 5-та бригада воює на Бахмутському напрямку. Пресцентр Генерального штабу ЗСУ про дану ділянку фронту у ранішньому зведенні за минулу добу зазначив наступне:

«Нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Новий (мікрорайон Часового Яру), Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення».

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