 

ЗСУ знищили російське судно «Сатурн»

  1. 06.06.2024
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Маємо черговий успіх на морі. За даними ГУР Міноборони, українські військові знищили російський буксир Сатурн в Криму у ніч на 6 червня.

«Спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 Сатурн або Протей», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників було знищено.

«Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії», – додали у ГУР.

Нагадаємо, раніше Великий десантний корабель «Ямал», який був атакований наприкінці 23 березня на тринадцятому судноремонтному заводі чорноморського флоту РФ у Севастополі, отримав критичні пошкодження. Про це тоді повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України: «Пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля».

Разом з ВДК «Ямал» і «Азов» був підбитий і розвідувальний корабель «Іван Хурс», в який начебто влучили дві ракети. 

А тиждень тому ГУР знищило морськими дронами Magura V5 у Криму два російські катери КС-701 Тунець, ще два – були уражені.

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