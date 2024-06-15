 

ЗСУ знищили пів роти окупантів на Курахівському напрямку

  1. 15.06.2024
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Протягом перших дев’ятнадцяти годин п’ятнадцятого червня на Курахівському (раніше Мар’їнському) напрямку бійці Сил оборони знешкодили 54 інтервенти (пів роти) та знищили їх бойову броньовану машину і склад боєприпасів.

Про це у зведенні станом на 19:00, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«Вже десять разів за сьогодні ворог намагався прорвати наші рубежі, три спроби ще тривають в районах Георгіївки та Парасковіївки».

Але традиційно найгарячішим є сусідній більш північний Покровський (Авдіївський) напрямок:

«29 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають дев’ять з них, а саме в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Невельського.

Авіація ворога застосовувалася в районах Птичого та Новоселівки; до цього протягом дня в районах Новогородівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки».

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