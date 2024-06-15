ЗСУ знищили пів роти окупантів на Курахівському напрямку
Протягом перших дев’ятнадцяти годин п’ятнадцятого червня на Курахівському (раніше Мар’їнському) напрямку бійці Сил оборони знешкодили 54 інтервенти (пів роти) та знищили їх бойову броньовану машину і склад боєприпасів.
Про це у зведенні станом на 19:00, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:
«Вже десять разів за сьогодні ворог намагався прорвати наші рубежі, три спроби ще тривають в районах Георгіївки та Парасковіївки».
Але традиційно найгарячішим є сусідній більш північний Покровський (Авдіївський) напрямок:
«29 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають дев’ять з них, а саме в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Невельського.
Авіація ворога застосовувалася в районах Птичого та Новоселівки; до цього протягом дня в районах Новогородівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки».
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