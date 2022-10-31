ЗСУ знищили колону російської військової техніки

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України продовжують скорочувати кількість ударів по російським окупантам на Херсонському напрямку – в звіті за перші дванадцять годин 31 жовтня речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров доповів «лише» про 75 виконаних завдань. Це найменший показник за останні два місяці.

Також він багато уваги приділив підготовці ворогом плавзасобів (баржі, понтони, кораблі та катери) для переправлення з правого берега Дніпра на лівий.

Також Владислав Назаров розповів, що на минулому тижні ЗСУ знищили дві баржі під Антонівським мостом і колонну військової техніки противника. Але це не ті втрати, які можуть заставити агресора відступати.

Тим часом, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» розповів, що в Херсонській області американська 155-міліметрова САУ «М109» знищила дві російські 152-мм гаубиці «2А65 Мста-Б», та обнародував відповідне відео.