 

Морпіхи ліквідували 29 російських загарбників

  1. 04.11.2022
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Артилерійські підрозділи морської піхоти Збройних сил України за добу знищили 21-го інтервента, танк, чотири бойових машини піхоти, бронетранспортер, сховище с боєприпасами, гармату і багатоцільовий тягач легко броньований російських окупантів.

Окрім того, піхотною зброєю (переносні ракетні комплекси, гранатомети, кулемети, автомати тощо) українські морські піхотинці ліквідували ще 8 загарбників.

Про це сьогодні в зведенні за третє листопада на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» розповіла пресслужба командування Військово-Морських Сил ЗСУ. 

Раніше вона повідомляла, що наші морпіхи воюють на Донецькому та Херсонському напрямках.

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