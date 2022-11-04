Морпіхи ліквідували 29 російських загарбників

Артилерійські підрозділи морської піхоти Збройних сил України за добу знищили 21-го інтервента, танк, чотири бойових машини піхоти, бронетранспортер, сховище с боєприпасами, гармату і багатоцільовий тягач легко броньований російських окупантів.

Окрім того, піхотною зброєю (переносні ракетні комплекси, гранатомети, кулемети, автомати тощо) українські морські піхотинці ліквідували ще 8 загарбників.

Про це сьогодні в зведенні за третє листопада на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» розповіла пресслужба командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

Раніше вона повідомляла, що наші морпіхи воюють на Донецькому та Херсонському напрямках.