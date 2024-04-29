 

ЗСУ знищили колону бронетехніки окупантів біля Часового Яру

  1. 29.04.2024
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Бійці 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка знищили штурмову броньовану колону з десантом російських окупантів в районі вільного прифронтового міста Часів Яр.

Про це повідомив військовий блогер «Мисливець за зорями», оприлюднивши на своїй сторінці в соціальній мережі «Х» відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом.

Ми бачимо п’ять нерухомих бойових броньованих машин, які стоять вервечкою на польовій дорозі, біля них розриваються снаряди та бігають інтервенти.

«Мисливиць за зорями» пояснив: «Техніка підірвалась на (протитанкових) мінах, дистанційно встановлених дронами підрозділу «Code 9.2» 92-ї бригади, а далі її артилерія довершила справу».

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