ЗСУ знищили колону бронетехніки окупантів біля Часового Яру
Бійці 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка знищили штурмову броньовану колону з десантом російських окупантів в районі вільного прифронтового міста Часів Яр.
Про це повідомив військовий блогер «Мисливець за зорями», оприлюднивши на своїй сторінці в соціальній мережі «Х» відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом.
Ми бачимо п’ять нерухомих бойових броньованих машин, які стоять вервечкою на польовій дорозі, біля них розриваються снаряди та бігають інтервенти.
«Мисливиць за зорями» пояснив: «Техніка підірвалась на (протитанкових) мінах, дистанційно встановлених дронами підрозділу «Code 9.2» 92-ї бригади, а далі її артилерія довершила справу».
Сьогоднішня,невдала спроба російського штурму за підтримки бронетехніки в районі міста Часів Яр,Донеччина
(техніка підірвалась на мінах, дистанційно встановлених дронами підрозділу «Code 9.2» 92-ї ОШБр,а далі артилерія її довершила справу) pic.twitter.com/B6J5HErBAK
— Мисливець за зорями (@small10space) April 28, 2024
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)