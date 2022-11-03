ЗСУ знищили дві роти російських окупантів

Угруповання Об’єднаних сил переросло в Угруповання військ оборони Сходу (при цьому обидві назви чинні), розширивши свою зону відповідальності з Донецької і Луганської областей також на Харківську і Запорізьку. Таким чином, воно контролює левову частку лінію фронту.

В звіті за останню добу, оприлюдненому в 2:10 третього листопада, вказується, що найбільша інтенсивність ведення боїв зберігається на Донеччині: «Там українські оборонці продовжують мужньо стримувати навалу противника поблизу населених пунктів Білогорівка, Соледар (Бахмутський напрямок), Мар’їнка та Новомихайлівка (під Донецьком)».

На Бахмутському напрямку ворог більше 20 разів вдавався до наступу проте майже всі атаки зазнали невдач, деякі бої все ще тривають. На Донецькому напрямку протягом доби ворог безуспішно провів більше 30 спроб штурмових атак. Окрім цього російські окупаційні війська застосували дрон-камікадзе «Ланцет».

Бойові безповоротні втрати противника на східному напрямку (тобто на більшій частині фронту) склали: «Особового складу – 210 осіб, танків – 7, бойових броньованих машин – 8, артилерійських систем – 2, автомобілів – 7». 210 осіб — це дві повноцінні роти.