 

ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів на Покровському напрямку

  1. 16.06.2024
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Бійці 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили або пошкодили артилерійським вогнем і дронами-камікадзе п’ять одиниць бронетехніки російських окупантів.

Наші захисники оприлюднили в інтернеті відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом, яке зафіксувало п’ять прямих влучань у ворожі машини, які штурмували наші позиції.

Тим часом, служба зв’язків з громадськістю підрозділу у своїх Фейсбуці і телеграмі повідомила, що минулого місяця воїни 47-ої бригади на Покровському напрямку ліквідували 803 інтервентів, ще чотирьох взяли в полон. Поранених загарбників нема коли рахувати.

Паралельно бійці спалили 12 ворожих танків, 28 бронетранспортерів, 5 багатоцільових тягачів легкоброньованих, бойову машину піхоти, броньовану розвідувально-дозорну машину, 11 гармат і мінометів, 8 багі (гольфкарів), 6 вантажівок «Урал» і навіть літак штурмовик «Су-25».

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