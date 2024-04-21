ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів
Бійці Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів. Про це повідомив Телеграм-канал «Підрозділ Shadow», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом, придбаним за кошт українців, які донатять на Сили оборони.
Головна складова ворожої атаки складалася з колони на чолі танка з мінним тралом, за яким слідували дві бойові броньовані машини. Паралельно з різних напрямків рухалися ще кілька ворожих ББМ.
Після влучань снарядів і дронів та підривів на протитанкових мінах (по кілька на кожну машину) танк і одна ББМ, розвернулися й поїхали назад. Тоді як дві ББМ були знищені вщент, а третя залишилася стояти в полі пошкодженою.
Рашисты съездили на штурмhttps://t.co/9GmohHKuGW #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/BCGSdbJut1
— Necro Mancer (@666_mancer) April 20, 2024
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