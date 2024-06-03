 

ЗСУ знищили базу окупантів в російському Шебекіно

  1. 03.06.2024
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Збройні сили України знищили базу російських окупантів в містечку Шебекіно Бєлгородської області РФ, розташованому в десяти кілометрах від частково окупованого Вовчанська Харківської області.

Про це з посиланням на російські засоби масової інформації повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний». Дивись фотографії, на яких видно палаючі руїни будівлі та техніку.

Подробиці невідомі, адже загарбники, звісно, приховують втрати. Однак вони заявили, що удар було завдано шістьма високоточними снарядами американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, нещодавно США надали Україні дозвіл на такі удари по території РФ своєю зброєю (з певними обмеженнями).

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