 

ЗСУ збили штурмовик «Су-25» окупантів

  1. 09.05.2024
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Сили оборони сьогодні збили ще радянський дозвуковий, однак досі грізний і ефективний штурмовик «Су-25» російських загарбників в районі нещодавно окупованого селища Очеретине на Авдіївському напрямку.

Принаймні, про це о 15:18 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс: «Мінуснули ворожий літак Су-25 (тип уточнюється) на Авдіївському».

Тобто, Алекс не сумнівається у знищенні літака, але його тип остаточно ще невідомий.

А новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 15:25 написав наступне: «Мінус кацапський «Су-25» на Авдіївському напрямку в районі Очеретиного… Очікуємо на підтвердження від Генерального штабу ЗСУ».

 

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