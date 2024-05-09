ЗСУ збили штурмовик «Су-25» окупантів

Сили оборони сьогодні збили ще радянський дозвуковий, однак досі грізний і ефективний штурмовик «Су-25» російських загарбників в районі нещодавно окупованого селища Очеретине на Авдіївському напрямку.

Принаймні, про це о 15:18 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс: «Мінуснули ворожий літак Су-25 (тип уточнюється) на Авдіївському».

Тобто, Алекс не сумнівається у знищенні літака, але його тип остаточно ще невідомий.

А новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 15:25 написав наступне: «Мінус кацапський «Су-25» на Авдіївському напрямку в районі Очеретиного… Очікуємо на підтвердження від Генерального штабу ЗСУ».