ЗСУ збили російський літак Су-25

Сили оборони знищили російський штурмовий літак Су-25. Його вдалося збити на Покровському напрямку. Про це у середу, 22 травня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що на цьому напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки.

Всього з початку широкомасштабного вторгнення (за період з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2024-го) ворог втратив 355 літаків (в середньому по 0,43 за день, або один 2,3 доби).

Нагадаємо, 18 травня зенітники 110 окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 в Донецькій області. У повідомленні бригади було вказано, що це вже четвертий такий літак на рахунку бійців бригади з початку травня.

Перед цим, 17 травня, російські окупанти втратили один літак. Про це Генеральний штаб Збройних сил України без подробиць заявив у своєму традиційному щоденному зведенні про втрати загарбників.

Нагадаємо, 11 травня після певної перерви бійці зенітного підрозділу 110-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили дозвуковий штурмовик «Су-25» російських окупантів. Сталося це на Авдіївському (Покровському) напрямку. Ще через два дні на Донеччині вдалося збити черговий «Су-25». В той самий день було знищено ворожий гелікоптер Ка-52.