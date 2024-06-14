ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому в РФ

Минулої ночі мешканці міста Морозовськ Ростовської області РФ, біля якої розташований військовий аеродром, масово повідомляли, що чули багато потужних вибухів, бачили заграви і пожежі (дивись зроблені ними фотографії).

Наразі наслідки невідомі. Тамтешній губернатор Василь Голубєв згодом заявив, що внаслідок атаки ударних безпілотних літальних апаратів в Морозівському районі декілька населених пунктів залишилися без електрики.

Міністерство оборони фашистської РФ заявило, що минулої ночі протиповітряна оборона загарбників збила у Ростовській області аж сімдесят дронів-камікадзе – це багато. П’ятого квітня цього року цей аеродром вже зазнавав удару.

Нагадаємо, потужними вибухами і спалахами супроводжуються як влучання камікадзе, так і робота зенітно-ракетних комплексів.