 

ЗСУ завдали ракетного удару по базі ППО окупантів на Тарханкуті

  1. 28.04.2024
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Як ми вже писали раніше, минулої ночі в окупованому Криму лунали сирени повітряної тривоги та гриміли вибухи. Станом на зараз достовірної інформації про те, що сталося, так і немає.

Однак відносно релевантні рашистські «воєнкори» вказують на удар ракетами ATACMS з касетною бойовою частиною по підрозділам протиповітряної оборони російських окупантів на мисі Тарханкут на заході півострову.

Наслідки рашистами не вказані, що вже є ознакою ефективності удару. Мало того, проводиться аналогія з попереднім результативним ударом по аеродрому біля міста Джанкой на півночі Криму, коли були знищені декілька ворожих ЗРК.

Раніше рашисти висловили гіпотезу, що ЗСУ хочуть вибити усю ППО загарбників на півострові, після чого спробують зруйнувати Кримський міст.

Посол Литви у Швеції Лінас Лінкявичус теж потролив цю споруду, натякнувши на її недовговічність: «Якщо у когось ще не було можливості зфотографуватися на Керченському мосту, ще є час».

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