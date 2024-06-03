ЗСУ завдали окупантам великих втрат на Покровському напрямку

Бійці Сил оборони другого червня на Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку знищили один танк, три бойові броньовані машини і сім артилерійських систем російських окупантів. Ще чотири ББМ, дві гармати і автомобіль ворога були пошкоджені.

Втрати загарбників в живій силі склали 134 чоловіки ліквідованими і 266 пораненими (разом чотири роти).

Про це у зведенні станом на 10:30 поточної доби, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Заодно він описав ситуацію на цій ділянці фронту вже сьогодні: «Наразі триває одинадцять бойових зіткнень в районах Зеленого Поля, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового та Невельського. Ситуація під контролем Сил оборони України».