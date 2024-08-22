 

ЗСУ захопили ворожі позиції на Харківщині

  1. 22.08.2024
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Бійці третьої штурмової бригади Збройних сил України захопили позицію російських окупантів у Харківській області. Про це служба зв’язків з громадськістю повідомила о 13:22 у своєму Телеграм-каналі.

Взагалі-то коментар до оприлюдненого відео виглядає, як анонс: «Десь на Харківщині. Перші кадри з наступу у повному розпалі. Деталі згодом. Чекайте хороших новин від Третьої штурмової!»

Однак зміст ролика і слово «новини» робить вірогідним те, що мова саме про теперішні успіхи бригади, а не попередні. Відео змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами і екшн-камерами на наших захисниках.

Спочатку показана атака трьох бойових броньованих машин з десантом у супроводі стріляючого зі своєї гармати танку під прикриттям вогню самохідної артилерійської установки і 120-міліметрового міномету.

Бачимо приліт в одну ББМ вже в місці висадки десанту на краю лісосмуги. А далі вже йдуть кадри ближнього бою в окопах в лісосмузі…

З попередніх новин відомо, що третя бригада воює на південному фасу Куп’янського (Сватівського) напрямку.

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