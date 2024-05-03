ЗСУ захопили в полон групу російських окупантів

Бійці Збройних сил України взяли в полон шістьох російських окупантів з числа десантників на околиці містечка Часів Яр (західніше раніше окупованого Бахмута).

Про це о 16:02 без подробиць повідомив наш захисник, який воює на цій ділянці фронту, і веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?».

Ще один військовослужбовець Сил оборони, який воює в районі Часового Яру, о 19:06 у своєму Телеграм-каналі «Бахмутський Демон» написав: «Важкі бої на околицях Часового Яра, а також на фланзі».

Очевидно мається на увазі виступ окупованої території на південний схід від міста. Дивись карту від авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState».