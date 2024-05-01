ЗСУ взяли в полон окупантів на Сватівському напрямку

Російські загарбники, скидаючи з безпілотних літальних апаратів на наших захисників гранати з отруйними речовинами, атакували позиції Сил оборони в районі окупованого села Райгородка Луганської області (Куп’янський або Сватівський напрямок).

Однак українські військовослужбовці не лише відбили штурм інтервентів, завдавши їм втрат в особовому складі, але й взяли в полон кількох інтервентів.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 13:49 розповів блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Адар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).