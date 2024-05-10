ЗСУ взяли в полон окупантів на Авдіївському напрямку

Бійці Сил оборони дев’ятого травня взяли в полон двох російських окупантів. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» лаконічно повідомив військовослужбовець 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Зайченко: «У когось поганий настрій в «дєнь пабєди».

При цьому він оприлюднив більш змістовну фотографію, на якій полонені сидять на лавці у якомусь приміщенні з замотаними головами на рівні очей і зв’язаними перед собою руками. Також в кадрі присутнє посвідчення одного з загарбників.

Коментатори не погодилися з Максимом у тому, що у цих інтервентів має бути поганий настрій. Навпаки, вони уціліли, а в українському полоні відгодуються і поправлять своє здоров’я.

Третя бригада воює на Авдіївському напрямку. Швидше за все, ці окупанти потрапили в полон саме там. Хоча не можна виключати, що світлина зроблена на іншій ділянці фронту.