ЗСУ взяли в полон чотирьох окупантів, захопивши їх позицію

Бійці 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» п’ятої штурмової Київської бригади Збройних сил України захопили позицію російських окупантів в якійсь лісосмузі чи гаю, взявши на ній в полон чотирьох інтервентів.

Наші захисники розмістили в інтернеті відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами. Військовослужбовці «Айдару» одягнуті в маскувальні «кікімори» зеленого кольору. Інтервенти по черзі вилазять з бліндажу і лягають на землю, перший закривавлений.

Тим часом, блогер і воїн «Айдару» Станіслав Бунятов (Осман) у своєму телеграм-каналі «Говорять Снайпер » о 14:56, серед іншого, написав:

«На Бахмутському напрямку регулярно продовжуються бойові сутички з противником. Загалом лінію контролюємо плідно, іноді попадаються полонені. Всі, як один говорять: «Жодного разу не стріляли з автомата, Путін та командири — пі…ори».