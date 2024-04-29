ЗСУ влаштували цвинтар ворожої техніки на Запоріжжі

Бійці Збройних сил України влаштували справжній цвинтар знищеної штурмової, у тому числі, броньованої техніки російських окупантів на невеличкій ділянці біля дороги в районі звільненого минулого літа села Роботине на Новопавлівському (раніше Мелітопольському) напрямку.

Про це повідомив однойменний Телеграм-канал підрозділу ЗСУ «РОНІНИ», який висвітлює хід бойових дій у Запорізькій області, показавши десяток розбитих бойових броньованих машин і вантажівок з металевим захистом від баражуючих боєприпасів.

Власне, оприлюднене ним відео присвячене успішному полюванню операторів дронів-камікадзе на поодиноких ворожих штурмовиків, які безуспішно використовують свої раніше розбиті і спалені машини в якості укриттів.