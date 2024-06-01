ЗСУ відбили ворожу позицію біля Тернів, взявши на ній полоненого
Бійці взводу «Фрост» третьої роти другого штурмового батальйону 3-ої штурмової бригади Збройних сил України захопили опорний пункт російських окупантів в районі вільного прифронтового села Терни Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).
Про це служба зв’язків з громадськістю бригади повідомила у власному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих екшн-камерою на шоломі нашого захисника з позивним Сафарі.
Окрім ближнього бою, стрілянини і вибухів, ми бачимо й взяття в полон одного інтервента. Здається, він трохи контужений чи спантеличений. Каже, що він ув’язнений, який відбув своє покарання.
Однак начебто у момент формального звільнення йому одразу вручили повістку, примусили підписати контракт і одразу відвезли на війну, навіть не давши побачити родину…
#Терны (окрестности), Донецкая обл., некоторое время назад, взвод «Фрост» 3й роты 2го б-на #3ошбр #всу штурмует очередную посадкуhttps://t.co/irMhTyzXNt pic.twitter.com/dwFO2LkRi3
— Necro Mancer (@666_mancer) June 1, 2024
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