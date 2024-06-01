ЗСУ відбили ворожу позицію біля Тернів, взявши на ній полоненого

Бійці взводу «Фрост» третьої роти другого штурмового батальйону 3-ої штурмової бригади Збройних сил України захопили опорний пункт російських окупантів в районі вільного прифронтового села Терни Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).

Про це служба зв’язків з громадськістю бригади повідомила у власному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих екшн-камерою на шоломі нашого захисника з позивним Сафарі.

Окрім ближнього бою, стрілянини і вибухів, ми бачимо й взяття в полон одного інтервента. Здається, він трохи контужений чи спантеличений. Каже, що він ув’язнений, який відбув своє покарання.

Однак начебто у момент формального звільнення йому одразу вручили повістку, примусили підписати контракт і одразу відвезли на війну, навіть не давши побачити родину…