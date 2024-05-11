ЗСУ відбили у загарбників позиції в районі Очеретиного

Бійці Сил оборони відкинули російських загарбників на ділянці фронту між вільним селом Новопокровське та нещодавно окупованими Бердичами на Очеретинському піднапрямку Авдіївського напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його сьогоднішньої і вчорашньої карти за підсумками відповідно дев’ятого і десятого травня.

На останньому ми синьою стрілочкою умовно позначили раніше впевнено контрольовану ворогом ділянку, яка перейшла у сіру зону.

Так, територіально досягнення невелике. Але в умовах тотального наступу загарбників на всіх фронтах, а особливо в районі нещодавнього масштабного прориву агресора, його значення важко переоцінити.

У своєму сьогоднішньому зведенні за минулу добу «DeepState» лаконічно повідомив: «Біля Новопокровського єгеря відбили позиції».

Якщо ми не помиляємося, у Збройних силах України існують тільки 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша та 71-а окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ.