 

ЗСУ відбили у загарбників позиції в районі Очеретиного

  1. 11.05.2024
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Бійці Сил оборони відкинули російських загарбників на ділянці фронту між вільним селом Новопокровське та нещодавно окупованими Бердичами на Очеретинському піднапрямку Авдіївського напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його сьогоднішньої і вчорашньої карти за підсумками відповідно дев’ятого і десятого травня.

На останньому ми синьою стрілочкою умовно позначили раніше впевнено контрольовану ворогом ділянку, яка перейшла у сіру зону.

Так, територіально досягнення невелике. Але в умовах тотального наступу загарбників на всіх фронтах, а особливо в районі нещодавнього масштабного прориву агресора, його значення важко переоцінити.

У своєму сьогоднішньому зведенні за минулу добу «DeepState» лаконічно повідомив: «Біля Новопокровського єгеря відбили позиції».

Якщо ми не помиляємося, у Збройних силах України існують тільки 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша та 71-а окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ.

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