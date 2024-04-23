ЗСУ відбили у окупантів позиції на Куп’янському напрямку

Бійці Сил оборони відбили у російських загарбників передові позиції в районі окупованого села Лиман Перший Двурічанської селищної громади Куп’янського району Харківської області.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 8:52 повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

При цьому він вказав, що наші захисники взяли в полон одного загарбника. Також з тексту можна припустити, що ще кілька інтервентів були ліквідовані.

Останніми тижнями на цій ділянці фронту (Куп’янський або Сватівський напрямок) було відносно спокійно.