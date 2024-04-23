 

ЗСУ відбили у окупантів позиції на Куп’янському напрямку

  1. 23.04.2024
  2. Рубрика:

Бійці Сил оборони відбили у російських загарбників передові позиції в районі окупованого села Лиман Перший Двурічанської селищної громади Куп’янського району Харківської області.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 8:52 повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

При цьому він вказав, що наші захисники взяли в полон одного загарбника. Також з тексту можна припустити, що ще кілька інтервентів були ліквідовані.

Останніми тижнями на цій ділянці фронту (Куп’янський або Сватівський напрямок) було відносно спокійно.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Пик солнечного затмения: видео

21.08.2017 - 21:10
В США народ массово наблюдает полное солнечное затмение. Его можно лицезреть над всей континентальной частью страны, последний раз такое здесь было 99 лет назад. То есть люди видят его впервые ...
читать

Как приучить кота к унитазу

10.09.2016
Вы мечтаете, чтобы ваш питомец ...
читать

Появилось видео двух победных голов Зозули «Вальядолиду»

09.12.2017
Нашего парня в Испании прорвало. ...
читать

В Виннице сожгли чучело Путина: видео

18.03.2018
Проведение выборов российского президента в ...
читать