 

ЗСУ відбили у окупантів декілька позицій на Куп’янському напрямку

  1. 25.04.2024
  2. Рубрика:

Бійці Сил оборони відбили у російських окупантів декілька позиції в напрямку окупованого Лиману Першого Харківської області (на північний схід від вільного міста Куп’янськ).

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України про дану ділянку фронту у ранішньому зведенні за минулу добу, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», повідомив наступне:

«На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито одну атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області (на південний схід від Куп’янська)».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Появилось видео с прикованной Зайцевой на следственном эксперименте

02.11.2017 - 20:44
Елена Зайцева, которая на своем Лексусе, врезалась в Харькове в людей на тротуаре, вследствие чего погибли шесть человек, дала показания об обстоятельствах этой трагедии. С не провели следственный эксперимент на ...
читать

В Донецке загорелся трамвай: видео

24.04.2018
В Донецке 23-го апреля загорелся ...
читать

В России провели опрос на тему, «что делать если ваш друг гомо сапиенс?»: видео

02.03.2017
На улицах российских городов появились ...
читать

Крупнейший небоскреб Дубая окутан дымом: видео

02.04.2017
Вблизи самого высокого в мире ...
читать