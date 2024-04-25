ЗСУ відбили у окупантів декілька позицій на Куп’янському напрямку

Бійці Сил оборони відбили у російських окупантів декілька позиції в напрямку окупованого Лиману Першого Харківської області (на північний схід від вільного міста Куп’янськ).

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України про дану ділянку фронту у ранішньому зведенні за минулу добу, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», повідомив наступне:

«На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито одну атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області (на південний схід від Куп’янська)».