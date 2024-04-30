ЗСУ вдарили по частинам ППО і військовому аеродрому в Криму

Станом на п’ятнадцяту годину офіційні джерела про результати нічного ракетного удару по російських окупантах в Криму начебто не повідомляли. Хоча зазвичай силовики це роблять опосередковано через українські засоби масової інформації. Мабуть, це станеться згодом.

Поки що маємо попередні неточні результати з різних інших джерел. Так, російське незалежне (фактично опозиційне) видання ASTRA стверджує, що балістичні ракети вдарили по трьом частинам протиповітряної оборони та аеродрому в Джанкої (дивись мапу). При цьому в Джанкої поранені п’ятеро інтервентів.

Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов звернувся до мешканців села Донського Сімферопольського району, де знаходиться одна з уражених частин ППО, з попередженням про ризик контактів з суббоєприпасами від ATACMS.

Рашистські «воєнкори» вказають, що прилетіли 11-15 ATACMS дальністю триста кілометрів по ППО і аеродромам: «Удари триватимуть. Не виключена підготовка до масованої атаки Кримського мосту з повітря і моря».

Тим часом місцеві жителі повідомляють про великі проблеми з GPS-навігацією і мобільним зв’язком в Севастополі, Сімферополі та інших містах Криму. GPS глушився й раніше, особливо у Севастополі, але зараз це стало значно сильніше та масштабніше. Роблять це росіяни.

В/ч ПВО ЮВО МО РФ атакована ракетами сегодня ночью в селе Донское Симферопольского района аннексированного Крыма, выяснила ASTRA. В результате атаки на территории войсковой части возник пожар, его тушили более полутора часов. Есть раненые военнослужащие МО РФ . pic.twitter.com/5QMGDgUK4z — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) April 30, 2024