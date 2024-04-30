 

ЗСУ вдарили по частинам ППО і військовому аеродрому в Криму

  1. 30.04.2024
  2. Рубрика:

Станом на п’ятнадцяту годину офіційні джерела про результати нічного ракетного удару по російських окупантах в Криму начебто не повідомляли. Хоча зазвичай силовики це роблять опосередковано через українські засоби масової інформації. Мабуть, це станеться згодом.

Поки що маємо попередні неточні результати з різних інших джерел. Так, російське незалежне (фактично опозиційне) видання ASTRA стверджує, що балістичні ракети вдарили по трьом частинам протиповітряної оборони та аеродрому в Джанкої (дивись мапу). При цьому в Джанкої поранені п’ятеро інтервентів.

Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов звернувся до мешканців села Донського Сімферопольського району, де знаходиться одна з уражених частин ППО, з попередженням про ризик контактів з суббоєприпасами від ATACMS.

Рашистські «воєнкори» вказають, що прилетіли 11-15 ATACMS дальністю триста кілометрів по ППО і аеродромам: «Удари триватимуть. Не виключена підготовка до масованої атаки Кримського мосту з повітря і моря».

Тим часом місцеві жителі повідомляють про великі проблеми з GPS-навігацією і мобільним зв’язком в Севастополі, Сімферополі та інших містах Криму. GPS глушився й раніше, особливо у Севастополі, але зараз це стало значно сильніше та масштабніше. Роблять це росіяни.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В США олень протаранил шедший на взлет пассажирский самолет: видео

16.02.2017 - 12:47
В аэропорту американского города Шарлотт (Северная Каролина) пилоты срочно посадили самолет. Причиной экстренной посадки стало столкновение с… оленем. В результате этой «встречи» на взлетной полосе у лайнера оказался поврежденным топливный ...
читать

Безработный сын пресс-секретаря Путина оказался богатым мажором: видео

17.08.2017
Сын Пескова не отрицает массу ...
читать

Российские спецслужбы шлют «приветы» бойцам ВСУ на передовую: видео

13.07.2017
Пресс-центр штаба АТО опубликовал видео ...
читать

Танк ДНР выпустил боекомплект по украинскому селу: видео

25.05.2018
В районе Старогнатовского плацдарма (между ...
читать