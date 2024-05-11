 

ЗСУ в одному бою знищили взвод окупантів, ще двох взяли в полон

  1. 11.05.2024
  2. Рубрика:

Насправді у цій інформації одразу три важливі новини. Почнемо з того, що принаймні бійці другого батальйону третьої штурмової бригади Збройних сил України воюють вже на Куп’янському (Сватівському) напрямку.

Принаймні служба зв’язків з громадськістю бригади сьогодні у своєму Телеграм-каналі повідомила, що вищевказані герої ліквідували 28 інтервентів (взвод), які штурмували наші позиції біля окупованого прифронтового села Райгородка (на мапі позначене синім значком) Луганської області. Це друга новина.

А третя полягає в тому, що в цьому бою наші захисники взяли в полон двох загарбників: Івана Миколайовича Семенова з Орла і В’ячеслава Володимировича Гусєва з Володимирської області. Кажуть, що вони мобілізовані примусово…

Нагадаємо, нещодавно третя штурмова воювала на Авдіївському напрямку. До цього вибила інтервентів з сусідньої Красногорівки (на жаль, зараз ворог вже захопив половину містечка). А ще раніше бригада 2-3 місяці перебувала на відновленні після року наступальних боїв під Бахмутом.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Киеве в фальшивом обменнике валюты обокрали клиента: видео

23.11.2016 - 22:31
В Киеве мошенники придумали хитрый способ завладения крупными суммами денег. Их выманивают, выдавая себя за обменщиков валюты. А чтобы у жертв не было подозрений «обмен» проводят в стационарных киосках, которые ...
читать

Появилось видео успешных испытаний новейших украинских ракет

21.03.2017
Министерство обороны 21 марта провело ...
читать

Игрок Кот-д’Ивуара обыграл всю защиту сборной России и забил гол: видео

25.03.2017
Сборная России как хозяйка мирового ...
читать

Танкисты десантно-штурмовой бригады показали свои навыки в зоне АТО, видео

29.01.2018
Пресс-центр штаба АТО и военное ...
читать