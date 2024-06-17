ЗСУ розтрощили колону з танка, трьох БМП і БТЛБ окупантів

Бійці Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів: «Яскраве відбиття рашистського механізованого штурму».

Про це повідомив новинний телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, записаних контрольними безпілотними літальними апаратами, оператори яких коригували наш вогонь.

На відео видно, що колона нараховувала п’ять одиниць бронетехніки (три їхали одна за одною, а дві атакували з різних сторін). Потім нам показано прямі влучання чи підриви ворожих танку, трьох бойових машин піхоти і багатоцільового тягача легко броньованого.