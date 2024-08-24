ЗСУ розширили зону контролю на Курщині, зокрема в Кореневому

Сили оборони розширюють зону контролю в Курській області РФ, зокрема просунулися вперед в районному центрі Кореневе та вводять додаткові підрозділи для подальшого наступу. При цьому за дві останні доби ми взяли в полон більше сотні інтервентів.

Принаймні про це о 13:24 заявив наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?» і стверджує, що висвітлює хід бойових дій на Курщині за погодженням з керівництвом ЗСУ:

«Коротко про головне на Курському напрямку. Розширюємо зону контролю. В західній частині населеного пункту Кореневе маємо просування. Маємо більше сотні полонених під..рів за дві доби. Вводимо резерви для ведення подальших наступальних дій. На деяких напрямках облаштовуємо фортифікаційні споруди».

У свою чергу, блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» о 16:43 повідомив наступне:

«На Курському напрямку наші війська продовжують просуватися вперед в рамках операції. На жаль, більше конкретики дати не можу. Просто запам’ятайте, якщо про операцію мовчать, то проходить все максимально вдало, звичайні бійці підтверджують».