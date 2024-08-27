ЗСУ розпочали наступ на Бєлгородщині, – російські ЗМІ

Сьогодні вранці бійці Збройних сил України начебто розпочали штурми російського кордону на двох сусідніх ділянках Бєлгородської області РФ. Принаймні про це повідомляють рашистські «воєнкори» і російські засоби масової інформації.

А з посиланням на них і новинний військовий Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ»: «ЗСУ на восьми бронемашинах прориваються у БНР. Триває бій з прикордонниками росії біля Нехотіївки (на мапі позначена червоним квадратиком). За попередньою інформацією російських ЗМІ, у наших 8 бронемашин та до 60 військових. Почали рух вранці».

Але це ще легка версія. Деякі «воєнкори» стверджують, що ЗСУ також паралельно наступають на прикордонний пропускний пункт Шебекіно (малиновий квадратик на мапі). Якщо ППП Нехотіївка атакують двісті бійців, то ППП начебто Шебекіно – триста…

Інформація виглядає вкрай підозріло, адже ППП Шебекіно розташований північніше частково окупованого містечка Вовчанськ. Хіба що ЗСУ пройшли до нього по території РФ зі сходу, що вкрай малоймовірно.

Можна було б припустити, що Сили оборони намагаються оточити угруповання загарбників на півночі Харківської області (в районі Липців і Вовчанська), але сумнівно, що у ЗСУ було достатньо для цього резервів.

Залишається чекати підтвердження або спростування інформації російських джерел.