 

ЗСУ розгромили батальон російських військових під Донецьком

  1. 09.11.2022
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Спроби наступу російських окупантів на Донбасі (в першу чергу на Бахмутському, Донецькому і Вугледарському напрямках) вартують агресору великих втрат в живій силі.

Так, Генеральний штаб Збройних сил України в ранішньому звіті про втрати ворога повідомив, що вчора ліквідовано 780 загарбників, а з початку широкомасштабного вторгнення (з 24 лютого по 9 листопада) вже 77950.

А Управління стратегічних комунікацій ЗСУ знайшло в російських засобах масової інформації повідомлення про знищення під Авдієвкою (Донецький напрямок) 225 мобілізованих з батальйону загальною чисельністю в 350 чоловік (з Бєлгородської області): «Вижило 115 із 350».

 

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