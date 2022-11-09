ЗСУ розгромили батальон російських військових під Донецьком

Спроби наступу російських окупантів на Донбасі (в першу чергу на Бахмутському, Донецькому і Вугледарському напрямках) вартують агресору великих втрат в живій силі.

Так, Генеральний штаб Збройних сил України в ранішньому звіті про втрати ворога повідомив, що вчора ліквідовано 780 загарбників, а з початку широкомасштабного вторгнення (з 24 лютого по 9 листопада) вже 77950.

А Управління стратегічних комунікацій ЗСУ знайшло в російських засобах масової інформації повідомлення про знищення під Авдієвкою (Донецький напрямок) 225 мобілізованих з батальйону загальною чисельністю в 350 чоловік (з Бєлгородської області): «Вижило 115 із 350».