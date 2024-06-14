 

ЗСУ розбили велику колону бронетехніки окупантів в селі Георгіївка

  1. 14.06.2024
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«Окупанти масовано штурмують Георгіївку Покровського району (західніше раніше захопленої ворогом Мар’їнки, Курахівський напрямок). Мають просування», — це ще вчора ввечері повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний».

Вже вночі блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» це підтвердив, але заперечив повну окупацію села. І це при тому, що досі інтервенти контролювали приблизно половину населеного пункту.

При цьому Алекс стверджує, що під час вчорашніх важких боїв в Георгіївці бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади ЗСУ знищили чотирнадцять (майже півтори роти) з дев’ятнадцяти одиниць бронетехніки загарбників, які штурмували їх позиції (про це повідомлялося раніше).

А головне, що в такій «м’ясорубці» серед наших захисників не було загиблих! І це ознака не лише великого професіоналізму, але й удачі.

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