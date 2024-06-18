 

ЗСУ розбили штурмову бронеколону окупантів в районі Урожайного

  1. 18.06.2024
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Бійці Сил оборони розбили штурмову броньовану колону з десантом російських окупантів в районі вільного прифронтового селища Урожайне (на мапі позначене синім значком) на Времівському (раніше Бердянському) напрямку.

Про це сьогодні о 7:38 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс:

«Орки знову відновили активні штурмові дії в районі населеного пункту Урожайне. Наші хлопці підбили декілька БМП та накосили піхоту; в цілому тримаються».

Нагадаємо, за останні місяці загарбники змогли захопити більшу частину сусіднього села Старомайорське.

 

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