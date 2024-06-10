ЗСУ ракетним ударом знищили штаб шостої армії РФ
Збройні сили України ракетним ударом вчора знищили командний пункт шостої загальновійськової армії РФ (військова частина 31807 з Ленінградської області) на базі відпочинку «Нежеголь» біля містечка Шебекіно Бєлгородської області.
Про це сьогодні о 18:12 повідомив російський Телеграм-канал «Досье Шпиона»: «На даний момент вісім офіцерів штабу армії вважаються зниклими безвісти». Про інші втрати він нічого не вказав.
Зате розмістив фотографію знищеної будівлі, де був штаб загарбників, які керували інтервентами в районі Вовчанська на північному прикордонні Харківської області.
Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» вважає, що це був саме той удар, про який вчора повідомив британський телеканал «Sky News», назвавши його першим авіаційним ударом ЗСУ по території РФ.
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