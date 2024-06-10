ЗСУ ракетним ударом знищили штаб шостої армії РФ

Збройні сили України ракетним ударом вчора знищили командний пункт шостої загальновійськової армії РФ (військова частина 31807 з Ленінградської області) на базі відпочинку «Нежеголь» біля містечка Шебекіно Бєлгородської області.

Про це сьогодні о 18:12 повідомив російський Телеграм-канал «Досье Шпиона»: «На даний момент вісім офіцерів штабу армії вважаються зниклими безвісти». Про інші втрати він нічого не вказав.

Зате розмістив фотографію знищеної будівлі, де був штаб загарбників, які керували інтервентами в районі Вовчанська на північному прикордонні Харківської області.

Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» вважає, що це був саме той удар, про який вчора повідомив британський телеканал «Sky News», назвавши його першим авіаційним ударом ЗСУ по території РФ.